شكرا لقرائتكم خبر عن حارس المصرى البورسعيدى حسن نصر يحتفل بعيد ميلاده الـ55 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الأحد، حسن نصر الحارس التاريخى للمصرى البورسعيدى بعيد ميلاده الـ55، فلقد تألق مع المصرى وقاده لتحقيق كأس مصر 1998، ثم تألق مدربًا لحراس المرمى، فقدم أحمد الشناوى للمنتخب الأولمبي، وأعاد أمير عبد الحميد لمنتخب مصر الأول عبر بوابة المصري.

وتولى حسن نصر حراسة مرمى المصرى البورسعيدي ونادى المريخ البورسعيدى وفريق القناة (الإسماعيلية) وحارس منتخب مصر فى الفترة من موسم 94/95 وحتى 96/97.

ويعد أفضل إنجازات حسن نصر الفوز بالبطولة الوحيدة في تاريخ النادي المصري البورسعيدي وهي كأس مصر ووصل للدور قبل النهائي في البطولة الأفريقية والمركز الثاني والرابع في الدوري عامين على التوالي .

كما خاض تجربة احترافية ناجحة لمدة سنة مع نادي تيرانا الألباني، توج خلالها بكأس ألبانيا والمركز الثاني في بطولة الدوري، ولعب في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي وخرج أمام فريق بولونيا القبرصي وكان قريباً من التأهل لمواجهة أياكس أمستردام .

ثم توجه للتدريب بعد اعتزاله سنة 2002 وعمل كمدرب حراس مرمى بالنادي المصري البورسعيدي ثم توجه لقطر للعمل في نادي المرخية القطري أحد أندية دوري الدرجة الثانية في قطر، ومدرب حراس مرمى نادي لخويا القطري ومدرب حراس بتروجيت ونادي الداخلية.

فى مدينة قطر تولى تدريب حارس مرمى رجب حمزة عام 2002 وهو ناشئ وأصبح حارس أساسي في النادي العربي أحد أكبر الأندية القطرية وأيضا المنتخب قطر ، ويقود حالياً تدريب حراس شباب بيراميدز.