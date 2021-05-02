شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يطلب خوض وديتين فى نوفمبر للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو منتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، خوض وديتين لمنتخب المحليين في شهر نوفمبر المقبل استعدادًا لبطولة كأس العرب المقرر لها 30 نوفمبر حتي 18 ديسمبر من العام الجاري، والمقرر إقامتها فى قطر، حيث أوقعت القرعة منتخب مصر مع منتخب الجزائر، والفائر من مواجهة لبنان وجيبوتى، والفائز من ليبيا والسودان، وذلك من أجل تجهيز اللاعبين للبطولة التي يرغب المنتخب في الفوز بلقبها.

وأكد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، قوة مجموعة منتخب مصر فى كأس العرب، والتى تضم الجزائر والفائز من ليبيا والسودان ولبنان وجيبوتى.

وقال البدرى فى تصريحات صحفية، إنه كان لديه إحساس كبير بوجود منتخب الجزائر الشقيق والذى يعتز به فى مجموعتنا، موضحا أن المنافسة ستكون كبيرة فى هذه المجموعة نظرا لرغبة الجميع فى الظهور بمستويات كبيرة خلال هذا العرس العربي الكبير.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه يتمنى مع لاعبيه وجهازه المعاون تحقيق كل الأهداف المطلوبة وتلبيه طموحات الجماهير وإرضاء تطلعاتها بمشاهدة منتخب مصر، والذي نعتز ونفتخر به جميعا في مقدمة الدول والتواجد فى المحافل الدولية والمنافسة عليها بما يليق بمكانه مصر على كافة الأصعدة.

وأكد البدري، أن المنتخب الوطني يمتلك عناصر خبرة وجديدة وبالوقت والمباريات والاحتكاك المطلوب نستطيع تكوين منتخب قوي يليق باسم مصر وإعادة البسمة والسعادة لكل الجماهير، مشيرًا لرغبته الكبيرة هو وجهازه على بذل كل ما في وسعهم من أجل جماهير الكرة المصرية بإعادة الزمن الجميل للمنتخب.

واختتم البدرى، تصريحاته بتوجيه خالص شكره وامتنانه للجميع على مساندتهم ودعمهم له بعد سيل الرسائل والمكالمات التي تلقاها في هذه المحنه بعد إصابته بكورونا مع أفراد أسرته.