شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل اليوم معسكرا مغلقا استعدادا للمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي معسكرا مغلقا اليوم الأحد بأحد فنادق مدينة المنصورة، استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير، ويتوجه إلى فندق الإقامة للمبيت به استعدادا لخوض مباراة الغزل.

ويحاول الجهاز الفني للأهلي تصحيح الأخطاء في مباراة الجونة من أجل تصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات، أملا في استعادة قمة الدوري، مستفيدا من لعب كل مبارياته المؤجلة، كما يمنّي النفس في أن يكون أكثر من لاعب جاهز لموقعة الغد مثل محمود وحيد وبدر بانون، بخلاف المجموعة الحالية من اللاعبين.

وفسّر بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، تعادل فريقه في مباراته ضد الجونة والتي انتهت بهدف لكل فريق، بغياب الحمية في الأداء، رغم أن الفريق لم يمنح الجونة فرصة لدخول المباراة على مدار الـ45 دقيقة الأولى، وقال: "في الشوط الثاني حاولنا تسجيل الهدف، ونجحنا في ذلك، ولكن الفريق استقبل هدفا بطريقة غريبة".

وأضاف: "نعاني من الإرهاق وغيرنا فريق بالكامل ودفعنا بأربعة لاعبين جدد كانوا لا يشاركون في المباريات بشكل مستمر".

وتابع: المباراة كانت مثل التدريب وتمت معاقبتنا بعد ارتكاب خطأ بدون داع، وكانت نتيجته استقبال هدف، كما أنه لم يلجأ للأسلوب الدفاعي بخل، مشددا على أن التعادل مع الجونة جاء من خطأ فني يتحمله، وحاول منح الفرصة لعدد من اللاعبين مثل محمود كهربا وناصر ماهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام، كما أن لاعبيه لم يقدموا بشكل سليم هو الفاعلية في الشوط الأول وكان يجب استغلال الفرص في إنهاء المباراة.