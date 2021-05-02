شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التظلمات تجتمع اليوم لحسم عقوبات إمام عاشور وربيع ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، اجتماعا اليوم الأحد بمقر اتحاد الكرة، لمناقشة التظلمات المقدمة من نادى الزمالك على عقوبات لاعبيه مواليد 99 وعلى رأسهم إمام عاشور وأحمد عيد وغيرهما.

كما تنظر اللجنة التظلم المقدم من النادى الأهلى ضد القرارات ومطالبته بتغليظها، وهو ما سيتم حسمه خلال اجتماع اليوم قبل إعلان العقوبات سواء بتأييدها أو تخفيفها، ولكن لا يحق للجنة تغليظها.

كما تنظر اللجنة أيضا التظلم المقدم من ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب على قرار منعه من ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 6 أشهر.

من جانبه، أكد عادل الشوربجى، رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، صدور قرار بشأن الاستئناف الذى تقدم به نادى الزمالك على إيقاف إمام عاشور 12 مباراة خلال الساعات المقبلة . وقال الشوربجى، إن اللجنة لم تتأخر فى صدور القرار ولكن بعد انتهاء مهلة الـ 10 أيام لتقديم التظلم اللجنة تبحث الأمر للبت فيه قبل صدور القرار، مشيرا إلى أن اللجنة لن تنظر إلى الألوان ولكنها ستصدر القرار الصحيح لصالح الكرة المصرية.

وتعرض عاشور للإيقاف لمدة 12 مباراة، على خلفية أحداث مباراة قمة الشباب بين الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة لدوري الشباب.

ودخلت عقوبة إمام عاشور حيز التنفيذ الفعلي، رغم إعلان الزمالك رفضها، لكنه غاب عن مباراتي الأهلي والإنتاج للإيقاف، وتقدم الزمالك بتظلم لإيقاف تنفيذ العقوبة لكن لجنة الاستئناف رفضت إيقاف التنفيذ لحين حسم التظلم.

ورفض مسؤولو نادى الزمالك ما تردد داخل أروقة الجبلاية خلال الساعات الماضية حول عدم تقديم النادى الأبيض تظلمًا ضد عقوبة إمام عاشور لاعب الفريق 12 مباراة، وتغريمه 200 ألف جنيه، والاكتفاء بتقديم تظلم ضد عقوبات 5 لاعبين من مواليد 99.