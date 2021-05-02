شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يدعم غزل المحلة قبل مواجهة الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد عبده يحيى لاعب فريق غزل المحلة للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى عقب الشفاء من الإصابة التى لحقت به خلال الفترة الماضية استعداداً لمباراة الأهلى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويحاول خالد عيد، المدير الفني لفريق غزل المحلة، تجهيز يحيى للتواجد ضمن البدلاء للمشاركة بجزء فى المباراة واستغلال قدرات اللاعب الهجومية التى ظهرت ضمن مباريات الفريق فى بطولة الدورى الممتاز.

ويلاقى فريق الأهلى نظيرة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل باستاد المحلة.

ويسعى خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة لاستغلال عامل الأرض والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية وذلك للتواجد بمركز متقدم في جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل نادي غزل المحلة المركز الحادي عشر فى جدول الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة جمعها من الفوز في خمس مباريات أمام طلائع الجيش والزمالك ووادى دجلة والانتاج الحربى والمقاولون العرب بالاضافة للتعادل في تسع مباريات أمام أسوان وانبي والجونة وسموحة والاتحاد السكندري والاسماعيلي والبنك الاهلي وبيراميدز والخسارة في اربع مباريات أمام الاهلي والمصري والمقاصة وسيراميكا كليوباترا .