صفقات ريال مدريد | مينو رايولا يؤكد لجمهور الملكي قدرة بيريز على ضم هالاند!

فتح مينو رايولا، وكيل أعمال هداف دوري أبطال أوروبا ونادي بوروسيا دورتموند الألماني إرلينج هالاند، الباب أمام إدارة النادي الملكي، ريال مدريد، لإتمام التعاقد مع موكله خلال الميركاتو الصيفي 2021، مؤكداً أن إدارة فلورنتينو بيريز لديها القدرة المالية لتحمل تكلفته التعاقد مع هالاند، وليس كما تحاول الصحف الإسبانية الترويج لوجود مشاكل مالية لدى النادي.

وقال وكيل اللاعبين الإيطالي الشهير “مينو رايولا” في تصريحات نقلتها صحيفة الآس الإسبانية “إن ريال مدريد بإمكانه التعاقد مع مهاجم دورتموند، ويستطيع تحمل تكاليف ضمه من بوروسيا دورتموند”.

ويعاني ريال مدريد من ضعف واضح في الحصيلة التهديفية منذ مغادرة البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الميركاتو الصيفي 2018 نحو يوفنتوس الإيطالي.

وبات الريال يعتمد معظم الوقت على المهاجم الدولي الفرنسي السابق “كريم بنزيمة” حتى بعدما أعاد ماريانو دياز من أولمبيك ليون، وتعاقد مع الدولي الصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني بأكثر من 50 مليون يورو.

وأكد مينو رايولا أن الدوري الذي سينضم هالاند إلى صفوفه سيكون حاسماً في اختيار الوجهة المقبلة للنجم النرويجي، مشيرًا إلى عدم رغبة موكله في التنافس في دوري محسوم سابقًا وتغيب عنه المنافسة في إشارة إلى الدوري الألماني والدوري الفرنسي، وهو نفس رأي جوزيه مورينيو (طالع المزيد).

وأوضح مينو رايولا في حديثه مع صحيفة الآس قائلاً “مستقبل إيرلينج هالاند يعتمد أيضًا على الدوري. باريس سان جيرمان في أسوأ دوري كبير في أوروبا. بايرن ميونخ في دوري جيد لكننا نعلم أنهم دائمًا يفوزون به كل موسم. بينما في إسبانيا، هناك 3 أندية يمكنها الفوز باللقب”.

وإنطلق المهاجم النرويجي بسرعة الصاروخ في مساره المهني منذ إنتقاله من سالزبورغ النمساوي نحو بروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية 2020، ما جعله محط اهتمام كبار أندية أوروبا بما فيهم ريال مدريد.

يذكر أن إرلينج هالاند يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا حتى الآن برصيد 10 أهداف، رغم خروج فريقه بروسيا دورتموند من البطولة على يد مانشستر سيتي من ربع النهائي.