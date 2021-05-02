شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا على جهاز تنفس صناعي بعد تعرضة لأزمة صحية .. صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمود عبدالمنعم كهربا لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي تعرض مساء الأحد لوعكة صحية مفاجئة أجبرت أسرته على نقله إلى إحدى مستشفيات القاهرة الكبرى لعلاجه ومعرفة مدى إصابته المفاجئة.

ولم يكشف النادي الأهلي حتى الآن رسميا عن حجم إصابة لاعبه كهربا وما الدفاع وراء نقله إلى إحدى مستشفيات القاهرة الكبرى، فيما قالت مصادر لـ«المصري اليوم» إن لاعب النادي الأهلي وضع على جهاز تنفس صناعي، وتم تركيب بعض التحاليل له، وأصبحت حاليا حالته الصحية مستقرة.

وأصبح محمود عبدالمنعم كهربا مهددا بالغياب عن لقاء فريقه أمام غزل المحلة المقرر إقامته غدا الاثنين ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، الذي يحاول الأهلي خلال المباريات المقبلة لإعتلاء القمة وإسقاط عرش الزمالك المتصدر حاليا الجدول برصيد 40 نقطة بعد تعادله مع المقاولون العرب 2/2 الخميس الماضي على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي.