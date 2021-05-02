شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل الإماراتى يطلب زيزو من الزمالك بعرض رسمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت اللجنة الثلاثية بنادى الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز فاكسا رسميا وعرضا من نادى الوصل الإماراتى يطلب فيه التعاقد مع أحمد السيد زيزو، لاعب الفريق الكروى الأول، بداية من الموسم المقبل، وطلب النادى الإماراتى من إدارة الأبيض تحديد المقابل المادى المطلوب لشراء اللاعب بشكل نهائى

وفقاً لمصدر داخل النادى، فقد وصل العرض الإماراتى لنادى الزمالك، منذ ٣ أيّام، إلا أن الإدارة تتكتم عليه، حيث تخشى أن يكون النادى الإماراتى بوابة لانتقال اللاعب إلى النادى الأهلى، الذى سبق وفعلها مع أكثر من لاعب آخرهم كهربا. ورغم أن الإدارة البيضاء رحبت بالعرض والفاكس الرسمى مبدئيا وأبدت موافقتها على بيع زيزو للوصل الإماراتى خصوصا بعد انقلاب الجمهور عليه، إلا أنهم تراجعوا وقرروا إرجاء البت فى العرض لنهاية الموسم خوفاً من أن يكون الوصل مجرد محطة للاعب قبل الأهلى. يأتى هذا فى الوقت الذى يتمسك فيه، أحمد سيد زيزو، بالرحيل عن الزمالك بعدما رفضت اللجنة تعديل عقده ورفعه للفئة الأولى. من جهة أخرى، اقترب الدكتور محمود سعد، نجم الزمالك، المدير الفنى لاتحاد الكرة السابق، من تولى منصب مدير الكرة بالفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد جلسة كارتيرون مع إدارة النادى. يأتى هذا فيما هدد باتريس كارتيرون، المدير الفنى، باستبعاد أى لاعب مقصر خلال الفترة المقبلة وأبلغ اللاعبين بأن الفترة المقبلة والمباريات القادمة ستشهد تغييرات بالجملة بين اللاعبين، خصوصا فى ظل وجود أزمات بين لاعبين وبعضهم البعض وتأثر مستواهم بهذا الأمر خصوصا فى حراسة المرمى بين جنش وأبوجبل، حيث استقر كارتيرون على الاعتماد على محمد عواد بصفة أساسية على أن يكون بديل حارس الشباب.