شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى "بريمو" كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى فى التتويج بلقب كأس مصر ليكمل سيطرته وهيمنته على بطولات كرة السلة رجال، فى ظل استحواذه على البطولات والألقاب فى السنوات الأخيرة، خاصة بعد تولى أحمد مرعى المهمة التدريبية للفريق بجانب توليه مهمة تدريب المنتخب الوطنى.



الاتحاد السكندرى 2

وتوج فريق الاتحاد السكندرى ببطولة الكأس بالتغلب على الأهلى 76\78 بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر، ليرفع رصيده من البطولات، وجاء هذا اللقب ليكون رقم 13 فى بطولات كأس مصر لزعيم الثغر فى تاريخه.



الاهلى الاتحاد

كما صعد الاتحاد خلال الأسبوع الماضى إلى نهائى دورى السوبر، بجانب الأهلى والزمالك وسبورتنج.



تسلم الكاس

ولم تقف بطولات الاتحاد السكندرى عند كأس مصر فقط، بل نجح خلال يناير الماضى فى التتويج ببطولة كأس السوبر، ومن قبلها التتويج بدورى المرتبط، فلا تمر أيام إلا ويجلب الفريق الأخضر بطولة لجماهيره لتزيد فرحتهم مثلما تزيد بطولاتهم وألقابهم.



نهائى الكاس

واستطاع أحمد مرعى الموسم الماضى أن يعيد بطولة دورى المرتبط الى قلعة الشاطبى بعد غياب دام 5 سنوات، كانت البطولة خارج النادى السكندرى ، لكنه اعادها بعد تغليه على الجزيرة فى نهائى البطولة ، كما توج بالبطولة اغلعربية بعد أسابيع قليلة من تولى ترديب الفريق، والذى أصبح الآن البريمو، ونمبر وان فى مختلف بطولات كرة السلة.