شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يصحح أخطاء الأهلي الدفاعية وآفة إهدار الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، على تصحيح الأخطاء الدفاعية المتكررة في صفوف فريقه، كان آخرها خسارة نقطتين في مباراته ضد الجونة، حرمته من الفوز والزحف نحو استرداد القمة التي يتربع على قمتها الزمالك حاليا، وكذلك آفة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى رغم السيطرة على مجريات المباراة والوصول إلى المرمى في مرات عديدة.

ويخصص موسيماني محاضرات نظرية وفقرات تدريبية، من أجل تصحيح الأخطاء التي يقع فيها لاعبو الخط الخلفي في التمركز داخل الملعب، والتعامل مع الكرات الثابتة في إبعادها أو تعطيل لاعبي المنافسين في استلام الكرة بأريحية، الأمر الذي يترتب عليه تهديد مرمى الفريق الأحمر.

كما يعمل موسيماني على تصحيح أزمة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، بعدما كان الشوط الأول من مباراة الجونة كفيلا بحسم نتيجة المباراة، ولكن سوء تنفيذ اللمسة الأخيرة أخّرت إحراز هدف التقدم للشوط الثاني، وما تبعه من تراجع الأداء بعد ذلك، ودفع ثمن الاستهتار من استقبال هدف التعادل والتفريط في الفوز.