شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتأهب لتخطى عقبة مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى مع مصر المقاصة، فى التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى فريق إنبى تحت قيادة حلمى طولان، لاستعادة ذاكرة الانتصارات مرة أخرى أمام الفريق الفيومى، وذلك بعد النتائج السلبية التى حققها الفريق فى المباريات الثلاث الماضية بخسارته أمام أسوان والجونة بهدف نظيف، والأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف. ويدخل النادى البترولى المباراة وهو يحتل المركز العاشر برصيد 24 نقطة، فى حين يطمح فريق مصر المقاصة لمواصلة عروضه القوية منذ تولى محمد عبد العظيم «عظيمة» المسؤولية الفنية للفريق خلفًا لإيهاب جلال، وذلك حتى يواصل الفريق منافسته على المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى، حيث يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 26 نقطة.