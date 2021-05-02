شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف مع «الشيشة» داخل كافيه قبل لقاء غزل المحلة .. فيديو وصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد شريف لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي، أثار جدلا داخل الشارع الكروي الرياضي المصري وخاصة الأهلاوي، بعدما انتشر فيديو له على مواقع السوشيال ميديا مخترقا خلاله الإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل ناديه ضد فيروس كورونا.

محمد شريف لم يكتف عند هذا الحد من الجدل، بل أثار حفيظة العديد من الجماهير الحمراء بعدما ظهر أحد الجالسين بجواره أثناء حمله لخرطوم «الشيشية» قبل تدخينها داخل إحدى كافيهات القاهرة الكبرى.

محمد شريف لاعب النادي الأهلي

وكان الرجل الذي يجلس بجواره محمد شريف لاعب النادي الأهلي يرتدى «تيشرت أسود» ويحمل خرطوم الشيشة وعند معرفته بالتصوير للفيديو أخفاه قليلا حتى لايظهر في الفيديو.

محمد شريف لاعب النادي الأهلي

ولم يظهر الفيديو أي دخان للشيشة بجوار محمد شريف، كل ما في الأمر أنه الفيديو أظهر رجلا يجلس بجواره لاعب المنتخب الوطني والأهلي يحمل خرطوم الشيشة قبل تدخينها، ولكن الفيديو أظهر أيضا في بدياته وجود أحد الأشخاص لم يظهر وجهه تاركا أمامه «خرطوم الشيشية».