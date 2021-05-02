شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لاستعادة توازنه أمام بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لاستعادة توازنه فى بطولة الدورى العام الليلة، على حساب نظيره بيراميدز، فى المباراة المقررة بينهما بالجولة الـ 19 عند التاسعة والنصف مساء.

مواجهة الليلة لن تكون سهلة بكل المقاييس لكلا الفريقين، فطموح الفوز مشترك بينهما، فإذا كان أبناء القلعة البيضاء يسعون لمصالحة جماهيرهم الغاضبة بعد التعادل الأخير مع المقاولون العرب، ولمواصلة التنافس مع الأهلى فى سباق القمة، فإن بيراميدز يأمل فى حصد الثلاث نقاط لتعزيز موقعه فى المركز الثالث لبطولة الدورى العام، واكتساب الثقة قبل مواجهته مع إنييمبا النيجيرى فى بطولة كأس الكونفيدرالية، خصوصاً أن بيراميدز اعتاد تقديم عروض ونتائج قوية مع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك بغض النظر عن نتائجه مع باقى فرق الدورى.

كل فريق يمتلك العديد من الأوراق الرابحة، فالزمالك يعتمد على تحركات أشرف بن شرقى فى الجهة اليسرى، وأوباما كصانع ألعاب، وفى اليمن زيزو، وصانع الألعاب فرجانى ساسى، فى المقابل، يمتلك بيراميدز رمضان صبحى، الذى يخشى باتريس كارتيرون، المدير الفنى، من تحركاته الخطيرة فى الجهة اليسرى، لهذا يعتزم إشراك حازم إمام بدلا من حمزة المثلوثى، لسابق خبرة إمام، وقدرته على إيقاف خطورة رمضان، كما حسم كارتيرون قراره بالبدء بأحمد سيد زيزو على حساب شيكابالا، حيث يجيد زيزو الناحية الدفاعية والقدرة على الارتداد للخلف لمساندة حازم دفاعيًا، كما شدد الجهاز الفنى للأبيض على طارق حامد بمحاصرة عبدالله السعيد، العقل المفكر للفريق المنافس، بالإضافة إلى التنبيه على عبدالله جمعة من خطورة انطلاقات إيريك تراورى من خلفه فى المساحات.

ينتظر أن يشهد تشكيل الزمالك بعض التعديلات عن المباراة الأخيرة، ولن يخرج التشكيل عن كل من محمد عواد فى حراسة المرمى، نتيجة اهتزاز مستوى جنش، واستمرار إصابة محمد أبوجبل بفيروس كورونا، وأمامه يعود محمود حمدى الونش بعد شفائه من الإصابة، وإلى جانبه محمود علاء، وفى اليمين حازم إمام، واليسار، عبد الله جمعة، وفى الوسط، طارق حامد، وفرجانى ساسى، وأمامهما، أوباما، وفى اليمين زيزو، واليسار بن شرقى، وفى الهجوم حميد أحداد.

فى المقابل، ينتظر أن يلعب بيراميدز بتشكيل مكون من شريف إكرامى فى حراسة المرمى، وأمامه أحمد فتحى، وعلى جبر، وأحمد سامى، ومحمد حمدى، ودونجا، وعبدالله السعيد، وتراورى، وإسلام عيسى، ورمضان صبحى، وفى الهجوم، جون أنطوى.