شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع حجر أساس استاده الجديد فى حفل ضخم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب عن وضع حجر الأساس لاستاد القلعة الحمراء الجديد فى الشيخ زايد فى حفل ضخم بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، فضلا عن وجود سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وعدد من لاعبى الفريق الكروى الأول بينهم وليد سليمان وسعد سمير ومحمد الشناوى.

فيما كشف محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، عن الخطوات التالية فى برنامج تنفيذ مشروع استاد النادى الجديد.

وأقام الأهلى حفل افتتاح لوضع حجر أساس إنشاء استاد الأهلى أمس السبت فى مدينة الشيخ زايد.

وقال الخطيب، خلال المؤتمر الصحفى، على هامش الحفل: «عندما كنا لاعبين، كان حلمنا أن يكون هناك استاد باسم النادى الأهلى، ‏مرت العديد من السنوات على هذا الحلم، واليوم نحن أمام مرحلة مهمة وتاريخية للنادى الأهلى ‏من خلال وضع حجر أساس استاد الأهلى».

وأضاف «نجحنا فى الحصول على الموافقات بزيادة ارتفاع الاستاد إلى 30 مترا بعدما كان مسموحًا لنا بـ6 أمتار، كما ضاعفنا زيادة مساحة الاستاد من 28 ألف متر إلى 48 ألف متر».

وأتم «لست قلقًا تمامًا على مسألة تمويل استاد الأهلى. اسم الأهلى كبير وأنا واثق من تهافت الجميع على تمويل المشروع بمجرد الإعلان عنه وليس بسبب أشخاص، بل بسبب اسم الأهلى الكبير والجاذب للاستثمار».

من جانبه، وجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، التهنئة للنادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب ومجلس إدارته على هذا المشروع، الذى نظم خططه، «وبالتالى نحن أيضا نساند كل المؤسسات الرياضية على هذا الفكر، ودائما ما نقول إن هدفنا هو تحويل الرياضة إلى منتج، وسنوفر كل التسهيلات لتحقيق هذا الهدف مع كافة المؤسسات».

وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان: «أريدكم أن تلقوا نظرة على منطقة استاد الأهلى حاليا وشكلها الصحراوى، ثم ننظر لنفس المنطقة بعد 10 سنوات، لنقارن كيف أن هذا المشروع سيثرى المنطقة بأكملها ويضيف لها عمرانيًّا».

وقال سامح كامل، المستشار الهندسى للنادى الأهلى، على هامش حفل وضع حجر أساس استاد الأهلى: «حلم كبير بدأ يتحقق على أرض الواقع بعد الحصول على الموافقات الخاصة بإنشاء استاد النادى الأهلى والمدينة الرياضية».

وأضاف «المساحة المخصصة لاستاد الأهلى تصل إلى 48 ألف متر بخلاف ملحقاته، مثل الصالة المغطاة والفندق وملاعب التدريبات».

المستشار الهندسى أكمل «سعة الاستاد الجماهيرية لن تقل عن 50 ألف مشجع، ومدة التنفيذ من المتوقع أن تستغرق 5 سنوات».

وأتم «خلال شهرين سيتم افتتاح مجمع اسكواش فى فرع الشيخ زايد يضم 8 ملاعب، وفقًا للمواصفات الدولية، كما سيتم افتتاح صالة للجمباز وصالة الكاراتيه بمناطق خدمية للأعضاء، كما سيتم افتتاح مبنى اجتماعى بكافة الخدمات، وملعبين لكرة قدم من النجيل الصناعى، وسبق أن تم افتتاح مجمع البنوك، وسيتم افتتاح مكتب الشهر العقارى أيضًا خلال الأيام القادمة».

ووضع الأهلى حجر أساس استاده الجديد فى مدينة الشيخ زايد بحضور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، وأحمد راشد، محافظ الجيزة.