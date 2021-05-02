شكرا لقرائتكم خبر عن غضب فى الأهلى من موسيمانى بعد التعادل مع الجونة.. و«التخطيط» تتحفظ على سياسة المدير الفنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، على تراجع أداء الفريق الكروى الأول بقيادة موسيمانى، المدير الفنى، خلال مباريات الدورى الممتاز عقب التعادل أمس الأول مع الجونة بنتيجة 1-1 فى المباراة التى جمعتهما على أرض ملعب استاد السلام فى الجولة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة من البطولة.

وطلبت لجنة التخطيط تقريرا مفصلا من المدير الفنى عن تراجع الأداء خصوصا أن المستوى تسبب فى زيادة معدل الأهداف التى تلقتها شباك الفريق فى المباريات الأخيرة، فضلا عن أسباب فشل اللاعبين فى استغلال الفرص التى تسنح لهم خلال المباريات.

وعلمت «المصرى اليوم» أن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط تحفظ على سياسة المدير الفنى خلال الفترة الأخيرة مع عدد من اللاعبين، مما تسبب فى فقدان الأحمر عددا من النقاط خلال صراعه على لقب الدورى الممتاز مع منافسه التقليدى الزمالك، يأتى هذا فى الوقت الذى رفض فيه موسيمانى المدير الفنى اتهامه بالاعتماد على طريقة دفاعية خلال مواجهة الجونة، وأكد أن الفريق أهدر عددا من الفرص، ودفع بالثنائى محمد مجدى أفشة وصلاح محسن لزيادة الفاعلية الهجومية، لكن اللاعبين لم يستغلوا الفرص التى سنحت لهم.

من جهة أخرى رحب ناصر ماهر لاعب الوسط المهاجم بالرحيل عن القلعة الحمراء وتجديد إعارته إلى سموحة بداية من الموسم المقبل، وتلقى اللاعب عرضا جادا من أحمد سامى المدير الفنى للفريق السكندرى طالبه خلاله بالعودة مرة أخرى على سبيل الإعارة، وأكد اللاعب أنه لا يمانع فى اتخاذ الخطوة، بعد موافقة إدارة القلعة الحمراء.