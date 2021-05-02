شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع حاسم لإنقاذ موسم «دورتموند» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق بوروسيا دورتموند أسبوعا حاسما فى ألمانيا، وذلك بلقائه فريق هولشتاين كيل فى الدور قبل النهائى لمسابقة كأس ألمانيا، ثم يستضيف فريق لايبزج فى الدورى الألمانى لكرة القدم (بوندسليجا). وتبدو المباراتان حاسمتين بشكل كبير فى نجاح الموسم الحالى لفريق دورتموند، حيث يحتاج الفريق للفوز من أجل التأهل إلى نهائى الكأس ليصبح على بعد خطوة واحدة من التتويج باللقب الوحيد المتاح له حاليا فى الموسم الحالى.

كما يحتاج الفريق للفوز فى مباراة لايبزج لدعم فرصه فى المنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى فى البوندسليجا ما يضمن له المشاركة بدورى الأبطال الأوروبى فى الموسم المقبل.. ولكن مهمة دورتموند فى المباراتين لن تكون سهلة على الإطلاق، حيث يلتقى غدا فريق كيل، الذى ينشط فى دورى الدرجة الثانية وليس لديه ما يخسره، والذى سبق له أن أطاح ببايرن ميونخ من الدور الثانى لمسابقة الكأس. كما يلتقى دورتموند مع فريق لايبزج صاحب المركز الثانى فى البوندسليجا.

ويحتل دورتموند المركز الخامس فى جدول البوندسليجا برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط خلف آينتراخت فرانكفورت ونقطتين خلف فولفسبورج صاحب المركز الثالث. ويبدو دورتموند بقيادة مهاجمه الشاب الفذ إيرلنج هالاند هو المرشح الأقوى للفوز فى مباراة الغد وبلوغ نهائى الكأس المقرر فى 13 مايو بالعاصمة برلين. وقد يجد دورتموند نفسه فى مواجهة جديدة مع لايبزج بعد خمسة أيام فقط من المواجهة بينهما فى البوندسليجا، حيث يلتقى لايبزج فريق فيردر بريمن فى المباراة الأخرى بالمربع الذهبى للكأس.

وأكد ميكايل زورك، المدير الرياضى لدورتموند: «نريد كليهما، التأهل والذهاب إلى برلين.. نتائجنا فى البوندسليجا تحسنت مؤخرا، ولكننا لم نتأهل حتى الآن إلى دورى الأبطال». وأوضح أن فريقه اعتاد بلوغ نهائى الكأس مرارا فى برلين خلال السنوات الماضية، وأنه يستمتع بالمشاركة فى نهائى الكأس. وقال: «ستكون خطوة كبيرة، وخطوة مهمة فى برلين لنؤكد عودتنا، إنها الفرصة للفوز بلقب فى الموسم الحالى».

وخاض دورتموند نهائى الكأس خمس مرات بين عامى 2012 و2017، وفاز باللقب فى 2012 و2017 ليرفع رصيده إلى أربعة ألقاب فى تاريخ المسابقة. وأشار زورك إلى أن «بلوغ النهائى والفوز باللقب لدورتموند» هو الهدف الواضح للمدرب إدين تيرزيتش المدير الفنى للفريق. ويبدو أن دورتموند استعاد بعضا من استقراره فى الآونة الأخيرة من الموسم الحالى، حيث حقق الفريق الفوز فى آخر أربع مباريات خاضها بالبوندسليجا. ولكن الفريق يرفض الاعتماد على هذا بشكل كامل واعتبار المواجهة محسومة أمام كيل غدا. وقال تيرزيتش: «لم تنجح العديد من الفرق فى التغلب على بايرن». ولا يرى تيرزيتش أى أفضلية لفريقه فى مواجهة كيل رغم ضغط المباريات بالنسبة لكيل إثر فترة الحجر الصحى بسبب جائحة كورونا. وخاض كيل مباراتين فقط بعد العودة من الحجر الصحى، فيما ستكون مباراة الكأس هى الأولى من بين سبع أو ثمانى مباريات يخوضها الفريق خلال الفترة من الأول إلى 23 من مايو المقبل.