شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيقات تكشف عن إهمال وتقصير أطباء مارادونا قبل وفاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خلصت لجنة طبية تولت التحقيق فى ملابسات وفاة نجم كرة القدم الأرجنتينى الراحل دييجو مارادونا إلى أن الفريق الطبى لمارادونا تصرف «بطريقة غير ملائمة تكشف عن تقصير وإهمال».

وصدمت وفاة مارادونا عن 60 عامًا فى نوفمبر من العام الماضى الأرجنتين الواقعة فى أمريكا الجنوبية، حيث كان يحظى بشعبية هائلة، وطالب كثيرون بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين.

وشرعت سلطات الادعاء فى الأرجنتين فى التحقيق بعد وفاة النجم السابق بسبب فشل فى القلب فى منزل بالقرب من العاصمة بوينس أيرس، وشمل ذلك تفتيش متعلقات تخص طبيبه الخاص، إلى جانب التحقيق مع أشخاص آخرين من الفريق المسؤول عن رعايته.

ويعتبر مارادونا الذى فاز ببطولة كأس العالم مع الأرجنتين أحد أبرز لاعبى كرة القدم على مدار تاريخها، وهو يحظى بمكانة رفيعة فى بلده، رغم مشكلاته الطويلة مع المخدرات وإدمان الكحوليات وضعف صحته. وخضع مارادونا لجراحة فى المخ فى نوفمبر الماضى.

وفى مارس الماضى، اجتمعت لجنة طبية، تشكلت بناءً على طلب وزارة العدل، لتحليل وفاة مارادونا والبحث فى ادعاءات تتحدث عن تقصير الفريق الطبى المخول برعايته.

وكان اللاعب السابق الذى فاز بكأس العالم عام 1986 يعانى من مشكلات صحية خطيرة ويتعافى من جراحة بالمخ عندما توفى فى إحدى ضواحى بوينس آيرس. وقال تقرير اللجنة الطبية، الذى صدر بتاريخ 30 إبريل، إن «عمل الفريق الطبى المخول بعلاج دييجو أرماندو مارادونا كشف عن تقصير وإهمال» فى أداء مهمته.

وأشار التقرير إلى أن حالة مارادونا ساءت وأنه كان يحتضر قبل نحو 12 ساعة من وفاته مع انتصاف النهار تقريبا فى 25 نوفمبر الماضى.

وأضاف التقرير: «أظهر إشارات واضحة على معاناته لمدة طويلة، ولهذا فنحن نستنتج أن المريض لم يحصل على الاهتمام المطلوب من الساعة 00.30 يوم 25 نوفمبر 2020».