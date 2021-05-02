شكرا لقرائتكم خبر عن نتس يتمسك بصدارة الشرق بعد إسقاط بيسرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عزز بروكلين نتس صدارته للقسم الشرقى، بدورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين، بعد فوزه 130-113 على مضيفه إنديانا بيسرز. وبفوزه الرابع على التوالى رفع نتس، الذى ضمن التأهل للأدوار الإقصائية، رصيده إلى 43 فوزا و20 هزيمة، متقدما بفوزين على فيلادلفيا سيفنتى سيكسرز، الذى خسر فى 21 مباراة. واستغل نتس وفرة اللاعبين لديه ومع غياب كايرى إيرفينج وجيمس هاردن تحمل كيفن دورانت المسؤولية مع أليز جونسون. وأنهى الفريق الضيف الشوط الأول لصالحه بنتيجة 66-52. وقدم دورانت أداء مذهلا فى الربع الثالث حيث سجل 24 نقطة من أصل 45، أحرزها نتس ليعزز تفوقه بفارق 18 نقطة. وانتفض بيسرز فى الربع الأخير وأحرز 13 نقطة مقابل نقطتين لضيفه لتصبح النتيجة 113-106. لكن نتس بقيادة دورانت استعاد هيمنته ليحافظ على تفوقه حتى النهاية. وتصدر دورانت قائمة مسجلى نتس برصيد 42 نقطة، بالإضافة إلى 10 تمريرات حاسمة وتبعه جونسون وله 20 نقطة، كما استحوذ على 21 كرة مرتدة.

وكان كاريس ليفرت، الذى رحل عن نتس هذا الموسم، الأكثر تسجيلا فى صفوف بيسرز وله 36 نقطة. وتأجل تأهل ميلووكى باكس إلى الأدوار الإقصائية، بعد خسارته 143-136 فى ملعب هيوستون روكتس. وبعد يوم من تغريمه 50 ألف دولار بسبب انتهاك قواعد الصحة والسلامة للبطولة، أحرز كيفن بورتو جونيور 50 نقطة، بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة، ليقود روكتس للفوز بعد 5 هزائم متتالية. ويحتل باكس المركز الثالث فى الشرق برصيد 38 فوزا و24 خسارة فيما يتذيل روكتس، الذى تأكد عدم بلوغه الأدوار الإقصائية، ترتيب الغرب وله 16 فوزا و47 هزيمة. ولم تكن 37 نقطة من ستيفن كرى كافية، إذ خسر فريقه جولدن ستيت وريورز 126-114 فى ملعب مينيسوتا تيمبرولفز. وبقى وريورز فى المركز العاشر فى الغرب برصيد 31 فوزا فى 63 مباراة، فيما حقق تيمبرولفز انتصاره 20 فى 64 مباراة، ليظل فى المركز قبل الأخير فى القسم ذاته. ويتأهل أصحاب أول 6 مراكز إلى الأدوار الإقصائية، بينما تخوض المراكز من السابع وحتى العاشر ملحق التأهل.