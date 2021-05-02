شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تنسى فى رمضان (20).. الأهلى يحسم الديربي أمام الزمالك فى 1992 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التى أقيمت فى هذا الشهر الكريم تحتفظ بذكريات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة وتبقى عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.

وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروي للكرة المصرية فى رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:



الأهلى يحسم الديربي أمام الزمالك برأسية القناص في 1992 الأهلى يحسم الديربي أمام الزمالك برأسية القناص في 1992

التقى الأهلي والزمالك خلال شهر رمضان للمرة الرابعة فى تاريخهما فى 6 مارس 1992 ضمن مباريات الدوري الممتاز موسم 1992/1993 وفاز المارد الأحمر في المباراة بهدف دون رد أحرزه لاعبه محمد رمضان.

رغم فوز الأهلى بالقمة التى جاءت في الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى، إلا أن الزمالك توج باللقب فى ذلك الموسم وتراجع الأهلى عند نهاية المسابقة للمركز الرابع، وأدار المباراة تحكيميًا الحكم المصرى محمد فتحى، وعاونه المساعدان سمير شعبان وأحمد طه.