شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات لا تنسى فى رمضان (20).. الأهلى يحسم الديربي أمام الزمالك فى 1992 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء سلسلة حلقات عن أهم مباريات الفرق والمنتخبات المصرية في شهر رمضان، سواء كانت تلك المباريات في المنافسة المحلية أو المنافسات القارية، خاصة أن اللقاءات التى أقيمت فى هذا الشهر الكريم تحتفظ بذكريات كبيرة لدى الجماهير المصرية، التي تستمتع بسهراتها أمام الوجبات الكروية الدسمة وتبقى عالقة في أذهانها لسنوات طويلة.
وفي هذه السلسلة نستعرض حلقات من التاريخ الكروي للكرة المصرية فى رمضان، وحلقتنا اليوم عن واحدة من أهم تلك المباريات وهي:
الأهلى يحسم الديربي أمام الزمالك برأسية القناص في 1992
التقى الأهلي والزمالك خلال شهر رمضان للمرة الرابعة فى تاريخهما فى 6 مارس 1992 ضمن مباريات الدوري الممتاز موسم 1992/1993 وفاز المارد الأحمر في المباراة بهدف دون رد أحرزه لاعبه محمد رمضان.
رغم فوز الأهلى بالقمة التى جاءت في الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى، إلا أن الزمالك توج باللقب فى ذلك الموسم وتراجع الأهلى عند نهاية المسابقة للمركز الرابع، وأدار المباراة تحكيميًا الحكم المصرى محمد فتحى، وعاونه المساعدان سمير شعبان وأحمد طه.
أنهى الزمالك دورى ذلك الموسم في المركز الأول برصيد 40 نقطة من 26 مباراة فاز خلالها فى 15 مباراة وتعادل في 10 لقاءات وخسر مباراة وحيدة هى التى كانت أمام الأهلى/ وأنهى الأهلى الدورى فى ذلك الموسم برصيد 30 نقطة في المركز الرابع، جمعهم بعد 26 مباراة فاز خلالهم في 10 وتعادل في 10 وخسر 6 مواجهات.
دخل الزمالك قمة مارس 1992 بتشكيل مكون من، حسين السيد، تامر عبد الحميد، هشام يكان، أشرف قاسم، نبيل محمود، حسين عبد اللطيف، عصام مرعي، إسماعيل يوسف، إيمانويل أمونيكي، جمال عبد الحميد، طارق يحيى.
وأجرى الزمالك وقتها تبديلين بنزول مصطفى إبراهيم مكان إيمانويل أمونيكى، ونزول أيمن منصور مكان طارق يحيى.
ولعب الأهلى تلك القمة بتشكيل مكون من، أحمد شوبير، علاء عبد الصادق، محمود صالح، حمادة صدقي، ربيع ياسين، محمد سعد، محمد عبد الجليل، بدر رجب، أسامة عرابي، عمرو أنور، محمد رمضان.
وتوج بلقب الهداف هذا الموسم أحمد الكأس نجم المنتخب الوطنى وفريق الأولمبى السكندرى برصيد 14 هدفًا.
شارك في دورى ذلك الموسم 14 فريقًا هم، الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي ، الاتحاد السكندري، الأوليمبي، المريخ، المنصورة، المصري، المقاولون العرب، غزل المحلة، الترسانة، السكة الحديد، ألعاب دمنهور، القناة.