شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة صعبة عندما يلتقى مع بيراميدز فى مباراة لن تخلو من القوة والندية، ويبحث الفارس الأبيض عن استعادة هيبته ونغمة الانتصارات فى البطولة بعد التعادل المخيب أمام المقاولون العرب بهدفين لكل منهما فى المباراة الماضية، فيما يبحث الفريق السماوي عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لتعويض نزيف النقاط في المنافسة على اللقب منذ بداية الموسم.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز قبل مواجهة الليلة

الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 2، وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكه 11، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 7، وتعادل في 9، وخسر 2، وسجل لاعبوه 25 هدفا وسكنت شباكه 17.

التاريخ ينحاز للزمالك فى مواجهات بيراميدز

ودائمًا تشهد مواجهات الزمالك وبيراميدز قوة وندية بين الطرفين، إلا أن الفارس الأبيض يتفوق فى معظم الأحيان، حيث تقابل الفريقان في 11 مباراة من قبل، حقق الزمالك الفوز في 7 لقاءات، وفاز بيراميدز في لقاءين، وتعادلا في مباراتين.