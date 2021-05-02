مدرب إسبانيا الأولمبي: مشاركة محمد صلاح أمر يهم العالم أجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي بأن ينظر إلى منتخب مصر كمنافس في المجموعة خلال أولمبياد طوكيو على أنه بطل إفريقيا، وقال أن مشاركة محمد صلاح أمر هام للعالم بأكمله.

وقال لا فوينتي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "ستكون مواجهة مصر مباراة صعبة لأن مصر هي بطل إفريقيا، وسيكون حدث كبير وعظيم وسنحاول أن نكون بأفضل مستوى لنا كي نقدم مباراة جيدة".

وتابع: "نحن متشوقين للعب مع جيل من اللاعبين أصحاب القدرات العالية، ولا نعرف حتى الآن من سيشارك في البطولة لكن هناك العديد من اللاعبين في مختلف دوريات أوروبا سوف يشاركون مع المنتخب الإسباني".

وأضاف: "لا أظن أن إسبانيا والأرجنتين ضمنا التأهل، ومن وجهة نظري المجموعة متوازنة وهناك عناصر في كافة المنتخبات أصحاب قدرات عالية، ولا نعرف حتى الآن من الممكن أن يتأهل".

أما عن موقف منتخبه والاستقرار على القائمة، فقال: "نحن لدينا 6 لاعبين تحت سن 21 عامًا ولا نعرف من العناصر الثلاثة التي سيكون لهم فرصة التواجد في الأولمبياد، لكني أتمنى كافة اللاعبين الكبار، لكن هذا في مرحلة التفكير لنعرف من سوف يشارك".

وواصل: "ننتظر أن يتعافي أنسو فاتي من الإصابة لأنه لاعب كبير ونتمنى أن يتواجد معنا، لكن الإصابة لا نعرف متى سوف تنتهي، وحتى الآن ليس لدينا معلومات كافية".

وعن رأيه في إمكانية تواجد محمد صلاح، قال :"مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد أمر هام للعالم بأكمله وليس لمصر فقط، وجميع اللاعبين الذين سيشاركون سيكون محل تفكير منا، وبالتأكيد كل لاعب يتمنى المشاركة في حدث كبير كهذا".

واستطرد: "رأيت المنتخب المصري في بعض المناسبات لكن لم أدرسه بشكل جيد، لكن خلال 3 أسابيع سوف ندرس المنتخبات بشكل جيد، وعلينا أن ندرس بعمق وتفكير أكبر جميع الفرق المشاركة، لكن بالتأكيد بطل إفريقيا يجب أن يكون فريق جيد".

وأردف: "أنا عاشق للمنافسة بكل تأكيد وأتمنى أن يشارك كافة العناصر المميزة سواء محمد صلاح مع مصر، أو ميسي مع الأرجنتين، وعندما يشارك عناصر بحجم هؤلاء ستكون إضافة للبطولة".

واختتم قائلًا: "معظم الفرق متقاربة، وأعتقد أن الفريق الذي سيرتكب أخطاء قليلة هو من سيحقق الفوز وسينتصر".