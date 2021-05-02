مباريات اليوم في مصر | موعد المواجهة النارية بين الزمالك وبيراميدز

يستضيف ملعب القاهرة الدولي قمة مباريات اليوم في مصر بين الزمالك وبيراميدز، لحساب الجولة 19 من مسابقة الدوري المصري We، والتي استمر الزمالك في تصدرها بعد خسارة وتعادل غريمه التقليدي، الأهلي، أمام سموحة والجونة بالمباريات المؤجلة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم الدولي “جهاد جريشة” لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد 2 مايو، على أن يعاون جريشة كل من محمد السبد وصالح محمد عفيفي.

وسيكون أحمد صلاح عبد الفتاح حكمًا رابعًا، والثنائي خالد الغندور ومبروك نبيل كحكام على تقنية الفيديو المساعد “الفار”.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة

تنطلق قمة مباريات اليوم في مصر بين الزمالك وبيراميدز عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، 19:30 بتوقيت جرينيتش، 22:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس HD1 بصوت المعلق الرياضي بلال علام الذي علق أول أمس الجمعة على مباراة الأهلي والجونة في مؤجلات الجولة 16.

كما ستنقل المباراة عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، وراديو أون سبورت إف إم، مصحوبة بستوديو تحليلي.

وانتهت المباراة الأولى بين الفارس الأبيض وفريق بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي هذا الموسم 2021/2020، ضمن الجولة 2، بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1، وسجل بيراميدز أولاً في الدقيقة 67 بواسطة أحمد الشيخ، وعدل بعدها الزمالك عن طريق مصطفى محمد، الذي أعير في الميركاتو الشتوي 2021 إلى جالطة سراي التركي.

موعد مباراة إنبي ومصر المقاصة والقنوات الناقلة

تقام في نفس توقيت مباراة الزمالك وبيراميدز، الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي، مواجهة قوية بين إنبي ومصر المقاصة، على ستاد بترو سبورت في حي التجمع الخامس.

وتنقل مباراة إنبي ومصر المقاصة على قناة أون تايم سبورتس HD2 بصوت المعلق محمد الغياتي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الثاني، ويأتي بيراميدز ثالثًا برصيد 30 نقطة.

أما مصر المقاصة فيحتل المرتبة الثامنة برصيد 26 نقطة متقدمًا على إنبي العاشر بفارق نقطتين فقط.