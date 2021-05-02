شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم .. موعد المباراة ومشاهدة اللقاء مباشر والقنوات الناقلة والتشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، يقود فريقه ليفربول الأحد 2-5-2021 أمام مانشستر يونايتد خلال اللقاء الذي سيقام على أرض معلب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

يواجه فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح مانشستر يونايتد عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح مانشستر يونايتد عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع 34 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، وسيتم إذاعة اللقاء على شبكة بين سبورتس المالكة الحصرية لمباريات الدوري الإنجليزي.

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فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة محمد صلاح مانشستر يونايتد عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع 34، وسيعلق على هذا اللقاء المرتقب بين جماهير الكرة الإنجليزية وخاصة فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد، المعلق المخضرم التونسي عصام الشوالي.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فابينيو، كاباك، أرنولد، روبرتسون.

خط الوسط: ميلنر، فينالدوم، تياجو.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.

حراسة المرمى: هندرسون.

خط الدفاع: ماجواير، لينديلوف، شاو، بيساكا.

خط الوسط: فريد، مكتومناي، بوجبا، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد، كافاني.