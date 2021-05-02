شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن أسباب رحيل حسام حسن عن سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، إن فريقه افتقد للمسة الأخيرة أمام الاتحاد خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالدوري الممتاز.

وأضاف فرج عامر، في تصريحات تليفزيونية: «الفوز على الأهلى سبب عدم تركيز لاعبي سموحة في اوقات كثيرة امام الاتحاد، واهدرنا كثير من الاهداف».

وتابع: «وافقنا على إعارة حسام حسن لكي يستفيد ماليا ولأن العرض مغري للاعب وللنادي، واختيارات الجهاز الفني لسموحة تنحصر في 20 لاعبا فقط».

وواصل: «سموحة أهدر الكثير من الفرص ولولا التغييرات الدفاعية لحقق الفوز لكن في النهاية أحمد سامي هو المدير الفني وأدرى بحالة لاعبيه، سموحة يعاني لاعبوه من حالة إجهاد نتيجة توالي المباريات الفترة الحالية».

وأكمل: «كل اللاعبين الذين لعبوا لسموحة من الأهلي والزمالك تالقوا، وأتمنى استمرار مصطفى محمد لأنه لاعب فذ».