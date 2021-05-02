شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لأزمة محمد شريف ومروان محسن في الأهلي .. صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت الأزمة بين مروان محسن ومحمد شريف مهاجما النادي الأهلي بعد تصريحات والد الأخير ضد الأول عن أدائه خلال مباراة الأهلي والجونة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي ضمن مؤجلات الأسبوع 16 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

أكد الدكتور ثروت والد مروان محسن مهاجم الاهلى ومنتخب مصر، أن نجله لابد أن يعود للتشكيل الأساسي للمارد الأحمر بعد الأداء الهزيل من محمد شريف أمام الجونة بالأمس.

وقال ثروت محسن في تصريحات إذاعية:«مشفتش ابنى من أول رمضان بسبب المباريات والمعسكرات، وهو الفترة الأخيرة بيشارك كبديل في المباريات».

وأضاف والد مروان محسن: «اعلان ابنى ظريف ومفيهوش مشكلة، وليه جزء ثانى سوف يذاع قريباً، ومروان لا يشارك والناس بتشوف مهاجمى الاهلى بيضيعوا فرص حالياً، محدش بيتكلم ليه، ومروان لما بينزل مش بيغلط وبيلعب كويس يبقى لازم ياخد فرصة من البداية».

وتابع ثروت محسن: «عدم مشاركة مروان في المباريات الأخيرة بشكل أساسى يرجع لوجهة نظر الجهاز الفني، ومستوى الاهلى امام الجونة لم يكن جيداً، عارف أن الإصابات وضغط المباريات السبب، بس بعض اللاعيبة معملوش حاجة مثلا محمد شريف عمل ايه امبارح»

وتابع والد مروان محسن :«لازم موسيمانى يفكر يمنح باقى اللاعيبة فرص في المباريات المقبلة، ومروان لما بيلعب مبيكونش في دعم من زملاؤه لاعبى الوسط».

وأكمل :«حابب ابارك للاهلى على خطوة وضع حجر الأساس للإستاد فهى خطوة تاريخية ودائماً يكون الاهلى موفق باذن الله»

كتب مروان محسن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «‏لم يكن لدي أي فكرة عن ما قاله والدي، وفوجئت به اليوم». وزاد: «محمد شريف من أفضل المهاجمين في مصر حاليا، وشهادتي فيه مجروحة، أنا بعتذرله وبعتذر لكل زمايلي عن أي كلمة بتصدر من والدي».

وأتم: «برجو من الإعلامين والصحفيين عدم استغلال هذا لصالحهم، وأي حد عنده مشكلة معايا يتواصل معايا عن طريق النادي، وأرجو عدم محاولة التواصل مع أي شخص من عائلتي مرة أخرى.. شكرًا».

وكتب مروان محسن، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «‏لم يكن لدي أي فكرة عن ما قاله والدي، وفوجئت به اليوم». وزاد: «محمد شريف من أفضل المهاجمين في مصر حاليا، وشهادتي فيه مجروحة، أنا بعتذرله وبعتذر لكل زمايلي عن أي كلمة بتصدر من والدي».

وأتم: «برجو من الإعلامين والصحفيين عدم استغلال هذا لصالحهم، وأي حد عنده مشكلة معايا يتواصل معايا عن طريق النادي، وأرجو عدم محاولة التواصل مع أي شخص من عائلتي مرة أخرى.. شكرًا».