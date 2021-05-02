شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية.. الأبيض يحسم لقب دوري 77 بفارق هدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة، سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا فى المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات، سواء الدورى أو الكأس أو دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادى الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

ويرصد ”الخليج 365” فى السطور التالية حكاية بطولة زملكاوية، من خلال سرد قصة دوري 1977 / 1978 والذي حسمه الزمالك فى نهاية المسابقة بعد الفوز على الإسماعيلي بثنائية، في الوقت الذي فاز فيه الأهلي على المحلة برباعية نظيفة لم تكن حاسمة لحصد لقب الدوري لصالح الأهلي.

تساوى الفريقان فى النقاط بنهاية المباراتين الأخيرتين، حيث جمع الأهلي والزمالك 41 نقطة لكل منهما، ولكن تم منح اللقب للزمالك بعدما تفوق علي الأهلي بفارق هدف، حيث كانت اللوائح تنص علي فارق الأهداف وليس المواجهات المباشرة.

الزمالك أحرز 41 هدفا واستقبل مرماه 7، فيما أحرز لاعبو الأهلي 41 هدفا واستقبل مرماه 8، الطريف أن مباراة الأهلي والمحلة الأخيرة في الدورى والتي فاز بها الأهلي 4/0 ، تم أحراز هدفا خامسا للأهلي ولكن الحكم لم يحتسبه ليتم منح الزمالك لقب الدورى هذا الموسم.