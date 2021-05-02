شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب إسبانيا الأولمبي: وجود صلاح و ميسي في أولمبياد طوكيو حدث عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي، أن مباراة "الماتادور" مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو ستكون قوية ومثيرة، موضحا أن فريقه يحتاج المزيد من العمل؛ للاستعداد لمواجهة منتخب مصر بقيادة شوقي غريب، باعتباره أنه بطل أفريقيا.

وقال لافوينتي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، مع إبراهيم فايق، على فضائية أون تايم سبورتس2: "حتى الآن لا نعلم أسماء اللاعبين الذين سيشاركون معنا في الأولمبياد، الأيام المقبلة سوف تحدد ذلك، لكن بالتأكيد نملك العديد من اللاعبين المميزين في مختلف دوريات العالم".

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي الإسباني أن مجموعة مصر وإسبانيا ومعهم الأرجنتين وأستراليا، متوازنة، وكل فرص التأهل مفتوحة على جميع الاحتمالات، موضحا أنه لا يوجد منتخب حسم موقفه من التأهل من الآن للدور الثاني.

وأكد لافوينتي أنه لم يستقر حتى الآن على قائمة المنتخب الإسباني، وكذلك الأمر بالنسبة للاعبين الثلاثة فوق السن، موضحا أن بيكيه وراموس وغيرهما من النجوم الكبار سيحددون موقفهم من المشاركة من عدمها حال وقوع الاختيار عليهم.

وأشار المدير الفني الإسباني إلى أن وجود محمد صلاح مع المنتخب المصري الأولمبي سيكون حدثا عظيما للبطولة بأكملها، وليس للمنتخب المصري فقط، ونحن نتشوق لمواجهة منتخب مصر بكامل نجومه ونتوقع مباراة صعبة ومثيرة أمام الفراعنة.

وكشف لافوينتي أنه سيدرس في الأسابيع الثلاثة المقبلة الفرق الثلاثة التي تنافسه في المجموعة بالأولمبياد، موضحا أنه يترقب مواجهة صلاح مع مصر وميسي مع الأرجنتين، وأن ثنائية صلاح وميسي ستضيف للأولمبياد نكهة خاصة.