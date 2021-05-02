شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى: إيهاب جلال سيعود بعد يومين والفوز على الإنتاج قربنا من أهدافنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أن إيهاب جلال، المدير الفني، أمامه يومان أو ثلاثة ويعود للإشراف على الفريق، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية.

وثمَّن حمد إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة"، مع إبراهيم فايق، على فضائية أون تايم سبورتس2، الفوز الذي حققه فريقه اليوم بالدوري قائلا: "الفوز بيقربنا للأهداف المنشودة، النتائج هي الإثبات الوحيد للعمل الذي نقدمه، ونحتاج التوفيق في المباريات المقبلة.

وأضاف المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أن الجهاز الفني يعمل في ظروف صعبة جدا، ومُطالب برفع حالة اللاعبين المعنوية والنفسية والبدنية في نفس الوقت، موضحا أن بقاء الإسماعيلي في الدوري يستلزم الفوز بالعديد من المباريات، وهو ما يسعى له الفريق بقيادة إيهاب جلال، موجها الشكر لجماهير النادي الداعمة للجهاز الفني واللاعبين.

ونجح نادى الإسماعيلى في تحقيق فوز مهم على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأهلي والسلام، فى إطار الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدورى المصرى.

وافتتح شكرى نجيب أهداف المباراة في الدقيقة 27، بعدما استغل تمريرة ساحرة من أحمد مصطفى، لينفرد بحارس الإنتاج، ليضعها على يسار أحمد يحيى حارس الإنتاج، ونجح الأنجولى أرى بابل في تسجيل الهدف الثانى فور نزوله في الدقيقة 83، مستغلا تمريرة رائعة من عماد حمدى، ليضعها في شباك أحمد يحيى وينهى اللقاء.

بهذه النتيجة، رفع نادى الإسماعيلى رصيده لـ17 نقطة في المركز الخامس عشر، بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 18 هدفا، وتلقت شباكه 24 هدفا، فى المقابل بقى الإنتاج الحربى فى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى ستة لقاءات وخسر 11 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفا.