شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة أهلاوية.. ثلاثية حمراء فى الرجاء المغربى تحصد البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 114 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907

ففى 15 سبتمبر 1996 توج الأهلى بلقب البطولة العربية للأندية أبطال الدورى فى نسختها رقم 12، والتى استضافها النادى الأهلى بمشاركة 7 فرق، هى الأهلى المصرى، والرجاء البيضاوي المغربي، الهلال السعودي، الهلال السوداني، واتحاد بليدة الجزائري، شباب خدمات رفح الفلسطيني، الوحدات الأردنى، وجاء تتويج الأهلي باللقب بعد تفوقه في المباراة النهائية على حساب الرجاء البيضاوي المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الأهلي عن طريق مجدى طلبة من ضربة ركنية فى الدقيقة الثالثة خدعت حارس الرجاء، وتعادل نذير صلاح الدين "هداف البطولة" فى الدقيقة 19، وفى الشوط الثانى أعاد هادى خشبة التقدم مجددا للأهلى فى الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء، قبل أن يؤكد وليد صلاح الدين الفوز بهدف عالمى فى الدقيقة الأخيرة.

مثل الأهلى بقيادة الألمانى راينر هولمان فى النهائى كل من: أحمد شوبير "كابتن الفريق"، إبراهيم حسن، محمود أبو الدهب، محمد يوسف، مشير حنفي، أحمد نخلة (ياسر ريان)، هشام حنفى، هادى خشبة، مجدى طلبة (أسامة عرابى)، رضا عبد العال (وليد صلاح الدين)، أحمد عبد المنعم كشرى.

وساهم في تتويج الأهلي باللقب كل من عصام الحضرى، مصطفى كمال، حسام حسن، سمير كمونة، عمرو الحديدى، محمد شرف، سيد غريب.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.