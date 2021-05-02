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الزمالك وبيراميدز اليوم .. موعد المباراة ومشاهدة اللقاء مباشر والقناة الناقلة والتشكيل

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الزمالك يخوض لقاء هام ومرتقب أمام بيراميدز الأحد 2-5-2021 على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع 19 من عمر مسابقة الدوري الممتاز موسم 2020- 2021.

الزمالك يواجه بيراميدز اليوم على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع 19 من عمر مسابقة الدوري الممتاز موسم 2020- 2021، عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

شبكة أون سبورت هي الناقلة الحصرية لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم خاصة وأنها المالكة لحقوق بث مباريات الممتاز لموسم 2020 -2021، ومن المفترض أن يعلق على هذا اللقاء بلال علام.

محمد عواد في حراسة المرمى

محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – حازم إمام

طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما

حميد أحداد – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو

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