شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وبيراميدز اليوم .. موعد المباراة ومشاهدة اللقاء مباشر والقناة الناقلة والتشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الزمالك يخوض لقاء هام ومرتقب أمام بيراميدز الأحد 2-5-2021 على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع 19 من عمر مسابقة الدوري الممتاز موسم 2020- 2021.

الزمالك يواجه بيراميدز اليوم على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأسبوع 19 من عمر مسابقة الدوري الممتاز موسم 2020- 2021، عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

شبكة أون سبورت هي الناقلة الحصرية لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم خاصة وأنها المالكة لحقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز لموسم 2020 -2021، ومن المفترض أن يعلق على هذا اللقاء بلال علام.

محمد عواد في حراسة المرمى

محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – حازم إمام

طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف أوباما

حميد أحداد – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو