شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم أحمد سمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد المهدي، مدير الكرة لفريق طلائع الجيش، إن فريقه حقق فوزا مستحقا على أسوان بالمباراة التي جرت مساء السبت بالدوري الممتاز.

وأضاف أحمد المهدي، في تصريحات تليفزيونية أن مباراة اليوم كانت عنق الزجاجة، والفوز بها يعني خروجنا من النفق المظلم، والموسم الماضي أثر سلبا على ترتيب الفرق وضغط مبارياتهم هذا الموسم.

وعن أنباء انتقال أحمد سمير للأهلي قال: «أحمد سمير مستمر معنا إلى الآن ولم يتواصل أي ناد معنا للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة».