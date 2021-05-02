شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم: الفوز على الإنتاج يمنحنا دفعة قوية.. وننتظر عودة إيهاب جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حمد إبراهيم، مدرب نادي الإسماعيلي، إنه سعيد بالفوز الثمين الذي حققه الدراويش على حساب الإنتاج الحربي، مساء السبت بالدوري الممتاز.

وأضاف حمد إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية، أن الإسماعيلي استطاع تحقيق الفوز رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، وفي مقدمتها غياب المدير الفني إيهاب جلال لإصابته بكورونا.

وتابع: «كنا قادرين على تحقيق فوز عريض على الإنتاج، ونواجه ضغط مباريات والفوز اليوم سيمنحنا دفعة قوية وأفضلية خلال الفترة المقبلة، وننتظر شفاء إيهاب جلال وعودته من جديد».

وأكمل:«الجهاز الفني واللاعبين يحاولون دائمًا ونجحوا في الفوز على المصري والإنتاج وحريصين على استمرار النتائج الطيبة، هناك التزام داخل وخارج الملعب من اللاعبين ويوجد نظام يلتزم به الجميع مع شخصية مدرب بححم إيهاب جلال، وهو يتابع الفريق باستمرار وحالته مستقرة وسيعود قريبًا لعمله بتدريب الإسماعيلي».