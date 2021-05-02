شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: الأهلي سبب تعادل سموحة مع الاتحاد .. وأتمنى بقاء مصطفى فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرج عامر رئيس نادي سموحة إن فوز فريقه على الأهلي أثر بالسلب في تركيز اللاعبين خلال لقاء الاتحاد السكندري والذي انتهى بالتعادل 2/2.

قال عامر في تصريحات تليفزيونية: «سموحة أهدر الكثير من الفرص ولولا التغييرات الدفاعية لحقق الفوز لكن في النهاية أحمد سامي هو المدير الفني وأدرى بحالة لاعبيه».

وتابع أن سموحة يملك 20 لاعبًا فقط لظروف مختلفة، ويعاني لاعبوه من حالة إجهاد نتيجة توالي المباريات الفترة الحالية.

ولفت إلى أنه يتمنى بقاء مصطفى فتحي المعار من الزمالك مع سموحة لأنه لاعب فذ لكنه لم يفاتح القلعة البيضاء في هذا الأمر.