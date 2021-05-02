شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو الزمالك من مواجهة بيراميدز يخوضون التدريبات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خوض مجموعة اللاعبين المستبعدين من مباراة الزمالك أمام بيراميدز، تدريبات اليوم الأحد في الرابعة مساء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وتضم هذه المجموعة اللاعبين: محمد عبدالسلام، عبدالله جمعة، أسامة فيصل، سيف فاروق جعفر، حسام عبدالمجيد، أحمد عيد، حسام أشرف، حسين فيصل، يوسف أسامة، حمدي علاء ومحمد قنديل.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز في الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز في التاسعة والنصف مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولي.