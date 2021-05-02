شكرا لقرائتكم خبر رئيس الآسيوي: الاتحاد السعودي أثبت تميزه واحترافيته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثنى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سلمان آل خليفة، على نجاح مباريات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا لأندية غرب آسيا التي اختتمت أمس الأول.

وأبدى آل خليفة سعادته بنجاح التنظيم الإداري والفني الذي شهدته استضافة المجموعات الخمس، مؤكدا أن الاتحادات الوطنية الآسيوية هي أهم مرتكزات العمل الكروي في القارة، والنجاحات المبهرة الذي تشهدها جميع بطولات الاتحاد الآسيوي تعكس وحدة الهدف وشغف التميز ودقة التنسيق وعمق العلاقة بين الجميع، وما يزيد الفخر والتقدير هو تزامن تحقيق ذلك مع احترافية التعامل مع الإجراءات الصحية العالمية لأزمة كوفيد 19، والذي نتج عنه نجاح مهم في سير المنافسات بشكل آمن يدعو للاعتزاز بدور الكوادر الطبية واللوجستية المساندة وهم خط الدفاع الأول دوما.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي «أتقدم بالشكر والتقدير للاتحاد السعودي لكرة القدم الذي استضاف المجموعات الأولى والثالثة والرابعة بشكل متميز، يؤكد متانة عمله واحترافيته وتميز كوادره بقيادة ياسر المسحل، كما أشكر الاتحاد الإماراتي الذي استضاف المجموعة الثانية بنجاح تام غير مستغرب بقيادة شد النعيمي، وكذلك أشيد بنجاح الاتحاد الهندي في استضافة المجموعة الخامسة بقيادة برافول باتيل».

وأكد آل خليفة أن المستويات الفنية والتنافس المثير على خطف بطاقات التأهل للدور ربع النهائي حتى آخر مباراة، خلقت طابعا قويا للمنافسة وترجمت قوة الكرة الآسيوية وعطاء أنديتها ونجاح انطلاقة البطولة في الوضع الاستثنائي العالمي للمرة الثانية.

وأشار إلى أن النجاح الصحي البارز والتفاعل الآمن مع أزمة كوفيد-19 وسرعة الاستجابة لأي طارئ، أثبتت أن القارة الآسيوية تملك مقومات إدارة الأزمات العالمية بفضل الوحدة التي تغلف مسارات عملها الكروي وكفاءاتها البشرية عالية الأداء.

وقال «فخورون بواقعنا الذي صمد أمام أعنف أزمة عالمية صحية، حيث تكاتفنا وخططنا جيدا وواصلنا رحلة العمل للأمام لتواصل مسابقاتنا على صعيد الأندية والمنتخبات الاستمرارية باحترافية ودقة تجسد روح القارة الآسيوية وعمق وحدتها وتماسكها».

وشارك 20 فريقا في 5 مجموعات انطلقت منافساتها في 14 أبريل الماضي في دور المجموعات لأندية غرب آسيا بنظام التجمع، حيث استضافت السعودية 3 مجموعات والإمارات والهند مجموعة بكل منهما، وشهدت تأهل فرق النصر السعودي، بيرسبوليس الإيراني، الشارقة الإماراتي، الهلال السعودي، الوحدة الإماراتي، تراكتور الإيراني، الاستقلال الإيراني، واستقلال دوشنبه الأوزبكي، للدور ربع النهائي الذي سيقام يومي 13 و14 سبتمبر المقبل من مباراة واحدة.

وسيكون الموعد الجديد لانطلاقة دور المجموعات لأندية شرق آسيا خلال شهري يونيو ويوليو 2021.