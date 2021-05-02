أتلتيكو يوسع خطواته نحو التتويج بالدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب أتلتيكو مدريد خطوة جديدة من لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه إلتشي 1 /0 أمس في الجولة الـ34.

وفي مباراة أخرى، جدد إيبار آمال البقاء عقب فوزه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 3/0.

وعلى ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، قاد ماركوس يورنتي فريقه أتلتيكو للفوز على ملعب إلتشي بهدف سجله في الدقيقة 24.

وألغى الحكم هدفا سجله المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز لاتلتيكو في الدقيقة 16 بداعي التسلل.

واستعاد أتلتيكو توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مضيفه أتلتيك بيلباو.

وحقق أتلتيكو فوزه الـ23 هذا الموسم مقابل 7 تعادلات و4 هزائم.

ويتصدر أتلتيكو الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة.

وعلى الملعب البلدي إبوروا، يدين إيبار بالفضل في هذا الفوز للاعبه إنريكي جارسيا كيكي الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق الثالثة و50 و59.

ورفع إيبار رصيده إلى 26 نقطة في المركز العشرين الأخير، بفارق أربع نقاط عن آخر مراكز الأمان، وتوقف رصيد ألافيس عند 31 نقطة في المركز الـ16.