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سان جيرمان يجتاز لنس

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- بواسطة أيمن الوشواش - واصل باريس سان جيرمان مطاردته لفريق ليل على صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الثمين 2 - 1 على لنس أمس، في المرحلة الـ35 من المسابقة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 75 نقطة ليتقدم إلى صدارة جدول المسابقة موقتا بفارق نقطتين أمام ليل، إلا أن الأخير يمكنه استعادة الصدارة، إذا تغلب على نيس في مباراة أخرى أمس بالمرحلة نفسها.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدف سجله البرازيلي دا سيلفا في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني أضاف زميله ماركينوس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 59، فيما سجل إجناتيوس جاناجو الهدف الوحيد للنس في الدقيقة 61.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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