سان جيرمان يجتاز لنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل باريس سان جيرمان مطاردته لفريق ليل على صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الثمين 2 - 1 على لنس أمس، في المرحلة الـ35 من المسابقة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 75 نقطة ليتقدم إلى صدارة جدول المسابقة موقتا بفارق نقطتين أمام ليل، إلا أن الأخير يمكنه استعادة الصدارة، إذا تغلب على نيس في مباراة أخرى أمس بالمرحلة نفسها.

وأنهى سان جيرمان الشوط الأول لصالحه بهدف سجله البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني أضاف زميله ماركينوس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 59، فيما سجل إجناتيوس جاناجو الهدف الوحيد للنس في الدقيقة 61.