هالاند مطمح كل الكبار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم صعوبة في الإبقاء على المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند بعد الصيف المقبل، وذلك وفقا لما أشار إليه وكيل اللاعب.

وقال مينو رايولا، وكيل اللاعب، لصحيفة (آس) الإسبانية أمس «إذا أتى نادي مثل ريال مدريد أو برشلونة، وهما ناديان كبيران ولهما تاريخ كبير، سيكون من الصعب الرفض».

وذكر نادي دورتموند أنه لن يترك هالاند (20 عاما) يرحل، ولكن رايولا قال «سيتعين علينا أن نرى ما إذا كان هذا البيان سيظل ساريا حتى الأول من سبتمبر المقبل».

وقال رايولا «إن هالاند لم يعرب عن أمنية بشأن اللعب لناد معين، ولكن كل الأندية الكبيرة تريده»، مضيفا «إن المال لن يكون فقط العامل الحاسم في الصفقة». وقال رايولا «يجب أن يتوافر مشروع مهم أيضا».