الأهلي المصري يضع حجر أساس ملعبه الجديد

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ووجه الخطيب في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ما لمسه من الدعم السريع منه لدفع عجلة التنمية الرياضية.
فيما أكد الجزار إيمانه بالرياضة وأهميتها الكبيرة للمجتمع؛ لأنها تهتم بالشباب في المقام الأول، مقدما التهنئة لجماهير النادي على وضع حجر الأساس لإنشاء استاد الأهلي.
وقال الجزار «إن الدولة تسعى إلى مضاعفة الجزء المعمور من الأراضي المصرية، وهناك مخطط للتطوير».
وأضاف «إن بناء استاد الأهلي يعد جزءا من هذه الرؤية، التي ترجمت على أرض الواقع في هذا المشروع»، مؤكدا أن الأندية والأنشطة الرياضية تشكل أهمية كبيرة للمجتمع المصري، كما أنها نوع من العمران الذي تهتم به الدولة وتسعى له بقوة.
من جانبه ، قال صبحي «إن وضع حجر أساس النادي الأهلي، يوم مؤثر في الرياضة المصرية، حيث سينضم استاد رياضي جديد إلى قافلة المنشآت التي تخدم الرياضة المصرية».
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