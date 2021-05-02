شكرا لقرائتكم خبر الأهلي المصري يضع حجر أساس ملعبه الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضع وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي ووزير الإسكان عاصم الجزار ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب حجر أساس استاد النادي الجديد بالشيخ زايد.

ووجه الخطيب في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ما لمسه من الدعم السريع منه لدفع عجلة التنمية ‏الرياضية.

فيما أكد الجزار إيمانه بالرياضة وأهميتها الكبيرة للمجتمع؛ لأنها تهتم بالشباب في المقام الأول، مقدما التهنئة لجماهير النادي على وضع حجر الأساس لإنشاء استاد الأهلي.

وقال الجزار «إن الدولة تسعى إلى مضاعفة الجزء المعمور من الأراضي المصرية، وهناك مخطط للتطوير».

وأضاف «إن بناء استاد الأهلي يعد جزءا من هذه الرؤية، التي ترجمت على أرض الواقع في هذا المشروع»، مؤكدا أن الأندية والأنشطة الرياضية تشكل أهمية كبيرة للمجتمع المصري، كما أنها نوع من العمران الذي تهتم به الدولة وتسعى له بقوة.

من جانبه ، قال صبحي «إن وضع حجر أساس النادي الأهلي، يوم مؤثر في الرياضة المصرية، حيث سينضم استاد رياضي جديد إلى قافلة المنشآت التي تخدم الرياضة المصرية».