سيتي ينتظر خسارة مانشستر لحسم الدوري الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب مانشستر سيتي من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وذلك عقب فوزه على مضيفه كريستال بالاس 2 /0 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الـ34 من الدوري.

وسجل مانشستر سيتي هدفه الأول عن طريق سيرخيو أجويرو في الدقيقة 57، فيما أضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 59.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 38 نقطة في المركز الـ13. ويمكن لفريق مانشستر سيتي أن يتوج بلقب الدوري رسميا اليوم في حال خسارة مانشستر يونايتد أمام ليفربول. وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللقاء في الدقائق العشر الأولى من اللقاء كما تبادلا المحاولات الهجومية التي لم تشكل خطورة حقيقية على المرميين.

وبمرور الوقت بدأ فريق مانشستر سيتي يستحوذ على الكرة ويفرض سيطرته على مجريات اللقاء في المقابل تراجع كريستال بالاس لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 36 ألغى الحكم هدفا لفريق مانشستر سيتي عندما لعبت تمريرة خلف مدافعي كريستال بالاس داخل منطقة الجزاء قابلها جابرييل جيسوس بتسديدة قوية لتعانق الكرة الشباك ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي تسلل جيسوس.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف مانشستر سيتي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع كريستال بالاس لوسط ملعبه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة. وأسفرت محاولات مانشستر سيتي عن تسجيل هدف في الدقيقة 57 عندما مرر بينجامين ميندي الكرة إلى سيرخيو أجويرو الذي استلمها داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية عانقت الشباك. وفي الدقيقة 59 سجل مانشستر سيتي الهدف الثاني عندما مرر رحيم سترلينج الكرة إلى فيران توريس على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية بقدمه اليسرى إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 62 كاد رحيم سترلينج أن يسجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي عندما استلم تمريرة بينية ليدخل بالكرة إلى منطقة جزاء كريستال بالاس من الناحية اليسرى وسدد كرة أرضية قوية اصطدمت بالقائم الأيمن.