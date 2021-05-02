شكرا لقرائتكم خبر مورينيو بعد الإقالة: أشعر بنشاط وهدوء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد البرتغالي جوزيه مورينيو أنه سينتظر لحين العودة لكرة القدم، وذلك بعد إقالته من تدريب فريق توتنهام الإنجليزي في 19 أبريل الماضي. وخسر مورينيو (58 عاما) وظيفته بعد تراجع أداء ونتائج الفريق في النصف الثاني من الموسم، وهبوط توتنهام من مراكز الصدارة بالدوري الإنجليزي الممتاز المؤهلة للعب في أوروبا. وترك مورينيو النادي قبل 6 أيام من المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي فاز بها مانشستر سيتي 1 / 0. وقال مورينيو في تصريحات لمجلة (تايمز)، «لا توجد لدي خطط، سأعود لحياتي الطبيعية. أشعر بنشاط وهدوء. أنا في إجازة». وأكد «لدي وقت كثير لأقوم بواجباتي وأحلل. سأنتظر حتى العودة لكرة القدم، ليس فقط للنادي المناسب، ولكن للثقافة المناسبة. ربما يكون الموسم المقبل سابقا لأوانه».

كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو بعد الإقالة: أشعر بنشاط وهدوء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.