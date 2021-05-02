كروش عضوا بإدارة فرانكفورت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي آينتراحت فرانكفورت الألماني أمس مع ماركوس كروش ليكون عضو مجلس إدارة الرياضة بداية من الموسم المقبل وحتى 2025.

ويصل كروش قادما من لايبزج، وسيحصل على منصب فريدي بوبيتش، الذي سينتقل لهيرتا برلين في الصيف.

ووصف فيليب هولتسر رئيس المجلس الإشرافي بفرانكفورت كروش بأنه «خبير كبير في هذا المنصب»، مضيفا «مقتنعون بأنه سيواصل تطوير إينتراخت فرانكفورت بشكل إيجابي».

وقال كروش» تطور النادي بطريقة عظيمة، وأصبح يحتل مكانة بارزة في كرة القدم الألمانية».ووصل فريق فرانكفورت للدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي في 2019 ويحتل حاليا المركز الرابع في الدوري الأماني (بوندسليجا)، ويسعى للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

كما يحتاج الفريق لمدرب جديد، حيث سيرحل النمساوي آدي هوتير إلى بوروسيا مونشنجلادباخ بعد نهاية الموسم الحالي.