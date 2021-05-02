شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور: النظام الجديد لدوري اليد يستهدف التطوير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أكد نبيل عاشور رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد أن الاجتماع الذي انتهى فجر السبت، ناقش العديد من الأمور أبرزها قرار مركز التحكيم الخاص باعتبار شباب الأهلي فائزاً على العين في بطولة كأس الامارات.

وقال: «سنخاطب مركز التحكيم لتوضيح القرار لأن هناك عدة أمور غير واضحة بالنسبة لنا، وكلفنا الشؤون القانونية في الاتحاد بإعداد مذكرة لتوضيح القرار، إضافة الى بعض الملاحظات التي سنضمنها خطابنا وردنا إلى مركز التحكيم الذي نكن له كل الاحترام والتقدير».

وأضاف عاشور: «تم أيضاً تكليف لجنة المسابقات بوضع الشكل النهائي واللمسات الأخيرة لدوري الرجال والشباب، والشكل الجديد للدوري سيكون بنظام الذهاب والإياب، ونعتبر الأمر تجربة قابلة للنجاح، والهدف الرئيسي من هذه التجربة هو رفع الريتم ومستوى اللعبة».

وأضاف: «التجربة ستكون مثمرة للعبة في المستقبل، ونحن نستهدف القوة والتطوير، وقرار تغيير نظام الدوري لم يأت من فراغ؛ بل بعد مناقشة المدربين من مختلف المدارس التدريبية وأجمعوا كلهم على إيجابية النظام الجديد وهو نظام الذهاب والإياب وصعود 6 فرق للتنافس على اللقب، وبذلك يكون القرار فنياً وليس إدارياً ويخص تطوير الجوانب الفنية للعبة، بعيداً عن الجوانب الإدارية».

وكشف عاشور للخليج الرياضي أن الاتحاد في السابق كان يحصل على رسوم 10 آلاف نظير تسجيل المحترف الأجنبي في سجلات أي ناد، وإذا أراد أي ناد تبديل المحترف بآخر تزيد الرسوم إلى 20 ألف، وإذا استبدل الثاني تصبح الرسوم 30 ألفاً والرابع 40 ألفاً، وقال: «نحن ثبتنا رسم التعاقد مع أي محترف بواقع 10 آلاف لكل تعاقد».

وأضاف: «هناك مقترح وخطة عمل للجنة المسابقات بخصوص مسابقات المراحل السنية بعد إقرار عودتها من قبل الهيئة، والخطة البديلة أن تكون المسابقات عبر تجمعات المناطق كي نسهل العمل على الأندية، وسنعمل على تخفيف تواجد اللاعبين في الأندية وتقليل عدد مباريات الفئات السنية، ولكن كل ذلك يتعلق بانتظارنا للرؤية القادمة للهيئة صاحبة القول الأخير في عودة نشاط المراحل السنية».

وأوضح أنهم ناقشوا ملف المنتخبات وأن هناك تنسيقاً كاملاً بين لجنتي المنتخبات والمسابقات، خاصة وأن المنتخب سيشارك في كأس آسيا المقرر في يناير 2022، وبالتالي يجب أن نتعاقد مع مدرب جديد لقيادة تدريبات المنتخب، وأضاف: «ستكون هناك معايير للمدربين العاملين في الأندية، ويكون ذلك عبر لجنة المدربين».

وأوضح أن مسابقات الرجال ستنطلق 3 سبتمبر، وكشف أن الاتحاد سيضع آلية جديدة للاعب المقيم، ولكن سيتم تطبيق الآلية الجديدة اعتباراً من الموسم 2022-2023، وقال: «سعداء بتلقي إشادات متواصلة من الأندية وأعضاء الجمعية العمومية وسعادتنا كبيرة بختام موسم من أروع المواسم على الرغم من الظروف الصعبة التي عشناها جميعاً».