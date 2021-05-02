شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الزمالك السابق: العلاقة بين جنش وأبو جبل فاترة والفرصة أمام عواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو عبد السلام، مدرب حراس الزمالك السابق، حقيقة الخلافات بين محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل، حارسي الزمالك، وسبب التغير في مركز حراسة الفريق الأبيض باستمرار.

وقال عمرو عبد السلام، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كانت هناك مشكلة بين محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش أثناء تواجدى، وقمت بحلها بينهما، لكن بعد ذلك انتقلت إلى السوشيال ميديا، واستغلتها بعض الصفحات وكبّرت الموضوع، واستغلت أي منشور من الحارسين".

وأضاف مدرب الزمالك السابق: "حذرت حراس الزمالك من التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى؛ لعدم استغلالها ضدهم، والعلاقة بين جنش وأبو جبل فاترة، ولكن الاحترام موجود".

وتابع: "الظروف أجبرت الزمالك على تغيير مركز حراسة المرمى باستمرار، بعد إخفاق محمد أبو جبل، ومشاركة جنش الذى لم يظهر بشكل جيد أيضا خاصة في مباراة الأهلى، فعاد أبو جبل لحراسة الزمالك، لكنه أصيب بكورونا، والفرصة حاليا متاحة أمام محمد عواد للمشاركة من جديد".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة الفرنسي كارتيرون، قائمة الزمالك التي تستعد لمواجهة بيراميدز، في إطار الجولة الـ19 من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 21 لاعبا، هم:

حراسة المرمى: محمود جنش، محمد عواد وأحمد نادر السيد.

في الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حازم إمام، وحمزة المثلوثي.

في الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد، يوسف أوباما، محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

في الهجوم: سيف الدين الجزيري، حميد أحداد ومروان حمدي.