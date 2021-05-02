شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاحد 2 / 5 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 2 / 5 / 2021 بالدوري المصرى، حيث تقام مباراتان تجمع الزمالك وبيراميدز على استاد القاهرة الدولى ومباراة إنبى ومصر المقاصة على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد باستاد القاهرة الدولى فى مباراة لن تخلو من القوة والندية، حيث يبحث الفارس الأبيض عن استعادة هيبته ونغمة الانتصارات فى البطولة بعد التعادل المخيب أمام المقاولون العرب بهدفين لكل منهما في المباراة الماضية، فيما يبحث الفريق السماوي عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لتعويض نزيف النقاط في المنافسة على اللقب منذ بداية الموسم.

الزمالك يدخل مواجهة بيراميدز محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز في 12، وتعادل في 4، وخسر 2، وسجل لاعبوه 32 هدف وسكنت شباكه 11 هدف، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة، حقق الفوز فى 7، وتعادل في 9، وخسر 2، وسجل لاعبوه 25 هدفا، وسكنت شباكه 17.

موعد مباراة إنبى ومصر المقاصة

تقام مباراة إنبى ومصر المقاصة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق البترولى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للمسابقة فيما تعادل مصر المقاصة مع بيراميدز بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالدوري باللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة للمسابقة ثم فاز الفريق الفيومى على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في دور الـ16 لبطولة كأس مصر ليخطف تذكرة التأهل لدور الثمانية للبطولة.

ويحتل إنبى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفا، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأحد من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.