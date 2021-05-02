شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إصابة ثنائى إنبي بـ"كورونا" قبل مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة المسحة الطبية التي أجراها لاعبو إنبي "سلبية" مع استمرار إيجابية محمود غالى ومحمد المرسى قبل مواجهة مصر للمقاصة المقرر لها اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وفى سياق متصل توعد مسئولو إنبي اللاعبين بفرض الغرامات المالية عليهم حال تكرار الوقوع في الأخطاء التي تسببت في نزيف النقاط للفريق البترولى خلال الفترة الماضية، آخرها أمام الأهلي، في اللقاء الذى انتهى بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق البترولى عن حالة الغضب التي سيطرت على الجهاز الفني، بقيادة حلمى طولان، بسبب النتائج السلبية التي لاحقت الفريق في الفترة الأخيرة، وعليها قرروا معاقبة اللاعبين على الأخطاء الفردية.

ومنح مسئولو النادى البترولى فرصة أخيرة للاعبين؛ لتصحيح المسار أمام فريق مصر المقاصة في المباراة المقرر لها اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وفى سياق متصل عقد حلمى طولان جلسة مع لاعبيه شرح فيها الأخطاء الدفاعية التي وقعوا فيها أمام الأهلى، مشددا على ضرورة تفاديها خلال الفترة المقبلة حتى لا تكلفهم نزيف المزيد من النقاط، خاصة أن الفوز غاب عنهم فى آخر 5 مباريات، بعد التعادل أمام طلائع الجيش والمصري والخسارة من أسوان والجونة والأهلي.

ويحرص طولان وجهازه المعاون على معالجة الأخطاء الدفاعية، التى يقع فيها لاعبو الفريق، الخاصة بالتمركز وغلق المساحات أمام مهاجمى المنافس ومنعه من دخول منطقة الجزاء، كما يعطى المدير الفنى بعض التعليمات للاعبى خط الوسط بالارتداد الدفاعى، والعمل على منع أى هجمة خطرة على مرمى إنبي، وحرمان المنافس من الوصول إلى المرمى.

وكشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق البترولى أن طولان انفعل على اللاعبين؛ بسبب الخوف المبالغ فيه أمام الأهلى، والذى كلفهم استقبال هدفين في أول دقيقتين من المباراة، وعرضهم للأخطاء التي بسببها خسروا اللقاء.

أكد المصدر أن اللاعبين تفهموا غضب مديرهم الفني ووعدوه بتصحيح المسار واستعادة نغمة الانتصارات في المباراة القادمة المقرر لها اليوم الأحد أمام المقاصة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.