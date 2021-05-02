شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات خالدة.. عمرو جمال يحتفل بثنائية الصفاقسى وتتويج الأهلى للسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مفيش فرحان فالدنيا زى الفرحان بأهدافه".. مع الاعتذار للعندليب عبد الحليم حافظ، سنضطر للتعديل قليلا على أغنيته التاريخية والشهيرة عندما نتحدث عن النجاح فى كرة القدم، فأسعد لحظة تمر على لاعب كرة القدم فى المستطيل الأخضر هى لحظة تسجيل الهدف، لذا يخرج أغلب اللاعبين عن شعورهم ويلجأون لطرق غريبة وعجيبة، للتعبير عن هذه الفرحة، وربما تكون بعض الطرق مثيرة للجدل.

بطل الفرحة اليوم هو عمرو جمال مهاجم الأهلي السابق والطلائع الحالى، عندما نجح فى قيادة النادى الأحمر بالفوز بالسوبر الأفريقى عام 2014 على حساب الصفاقسى التونسى فى المباراة التى شهدت تألق عمرو جمال مهاحم الفريق الأحمر، والذى نجح فى تسجيل هدفين لتنتهى المباراة بنتيجة 3-2 لصالح الأهلى فى اللقاء الذى أقيم على استاد القاهرة الدولى.