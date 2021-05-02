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شاب ينشر فيديو بصحبة محمد شريف مهاجم الأهلي داخل أحد الكافيهات

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القاهرة - سامية سيد - نشر شاب على موقع التواصل الاجتماعي" انستجرام " فيديو يظهر فيه مهاجم النادي الأهلي محمد شريف وهو يجلس في أحد الكافيهات مع مجموعة من الأصدقاء.

 

ويظهر فى الفيديو الذى نشره الشاب قبل دقائق، مجموعة من الأشخاص يدخنون الشيشة بجوار مهاجم الأهلي.

 

 

يذكر أن يدخل فريق النادي الأهلي سيدخل معسكر اليوم الأحد، استعدادًا لمباراة غزل المحلة في الدوري العام، ويسعى المارد الأحمر لاستعادة الانتصارات بعد التعادل الأخير أمام الجونة أمس الأول الجمعة.

 

 

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محمد شريف

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محمد شريف فى الكافيه

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محمد شريف لاعب الأهلي

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محمد شريف

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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