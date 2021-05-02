شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم "بايونيرز" بهدف نظيف وديا استعدادا لمباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز سيراميكا على فريق بايونيرز، الذى ينافس فى دورى الدرجة الثالثة، بهدف دون رد، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما، حيث سيطر سيراميكا على معظم فترات المباراة، ونجح شريف دابو فى تسجيل هدف اللقاء الوحيد من ركلة حرة مباشرة.

ومع منتصف الشوط الثاني تحصل فريق بايونيرز على ركلة جزاء ارتطمت بالعارضة، وواصل فريق سيراميكا الضغط والسيطرة على مجريات المباراة، وأضاع اللاعيبن أكثر من فرصة خلال اللقاء وخرج وينفول كوابينا قبل نهاية المباراة، بعد أن تعرض لكدمة قوية في الركبة، وفضل الجهاز الفني بقيادة ضياء السيد استبدال اللاعب حتى لا تتفاقم الإصابة.

ويستعد سيراميكا لمواجهة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، على استاد السويس، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وفى سياق متصل تعادل سيراميكا مع نظيره البنك الأهلي، بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث افتتح التسجيل للبنك الأهلى محمود قاعود في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة خطف ضياء السيد وجهازه المعاون أول نقطة في مهمته الأولى مع سيراميكا، ليرتقى بها إلى المركز السابع في ترتيب جدول الدورى المصري برصيد 26 نقطة، بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا.

بينما ارتقى البنك الأهلى إلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بعد أن لعب 19 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل في 9 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.