شكرا لقرائتكم خبر عن تمزق فى الخلفية وراء استبعاد محمد فاروق من مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى محمد فاروق لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز من الإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية، مما أدى لاستبعاده من قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة الزمالك.

ويلتقى بيراميدز مع الزمالك فى التاسعة والنصف مساء الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتعرض فاروق للإصابة بمزق فى الخلفية منذ مواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى، وسعى الجهاز الطبى لتجهيز اللاعب قبل لقاء الزمالك، إلا أن حالته لم تتحسن، ومن المنتظر أن يصبح جاهزًا لمواجهة سيراميكا.

وأعلن الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، قائمته التى تخوض مباراة الزمالك، وضمت 20 لاعبًا، هم..

حراسة المرمى: شريف إكرامى - أحمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكرى - محمد حمدى - أحمد فتحى - أحمد سامى

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - رمضان صبحى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: جون أنطوى - دودو الجباس - دييجو رولان

وشهدت قائمة بيراميدز عودة شريف إكرامى ورمضان صبحى وعبد الله السعيد، بعدما حصل الثلاثى على راحة سلبية من المشاركة أمام نامونجو التنزانى فى الكونفدرالية الأفريقية.